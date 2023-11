"Die Botschaft lautet: Seien Sie vorsichtig. Ich glaube, er sieht für das nächste Jahr Probleme", so Portfolio-Wealth-Präsident Lee Munson gegenüber Yahoo Finance.

Seit dem 1. Januar hat Altmeister Warren Buffett Aktien im Wert von etwa 23,6 Milliarden US-Dollar verkauft, was ihn zu einem Nettoverkäufer von Aktien in diesem Jahr macht. Dies steht im krassen Gegensatz zu seinen Portfolioanpassungen im Jahr 2022, als er ein Nettokäufer war. Berkshire beendete das dritte Quartal mit einem Rekordbestand an Barmitteln in Höhe von 157,2 Milliarden US-Dollar, gegenüber 147,4 Milliarden US-Dollar im Vorquartal.