Auf der anderen Seite sind mit dem Wahlergebnis in den Niederlanden und der Haushaltskrise in Berlin zwei Unsicherheitsfaktoren auf die Liste gekommen, die zunächst für etwas Zurückhaltung bei den Anlegern sorgen dürften. Heute werden zudem die Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe in Deutschland und der Eurozone im November veröffentlicht. Hier hoffen die Anleger auf etwas bessere Daten, nachdem diese in den vergangenen Monaten eher enttäuschten.

Mit knapp 16.000 Punkten hat der Deutsche Aktienindex gestern einen weiteren Meilenstein seiner Aufholjagd zum Jahresende erreicht, die Börsenampel bleibt damit auf grün. Die Hoffnung auf eine nachhaltige Trendwende in der Inflation nach unten und den so möglich werdenden geldpolitischen Kurswechsel der Notenbanken dürften die Kurse noch ein ganzes Stück weiter nach oben treiben.

Interessant ist, dass die starken Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA gestern nicht größeren Widerhall in den Aktienkursen fanden. Eigentlich waren das genau die Art Daten, die eben nicht auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank hindeuten. Noch einmal so starke Zahlen und der Arbeitsmarktbericht am Freitag in einer Woche könnte spannend werden. Bis zur nächsten Fed-Sitzung stehen noch einmal ein großer Inflationsbericht und eben dieser Arbeitsmarktbericht an, die den Ton für den Rest des Jahres maßgeblich prägen könnten.

Dass die OPEC+ ihr Meeting verschiebt, könnte bedeuten, dass es vielleicht doch nicht zu einer starken Produktionskürzung kommen wird. Der Weltölmarkt bewegt sich in eine Situation hinein, in der es ein leichtes Überangebot geben könnte, da die amerikanische Produktion gerade schneller steigt. Wachsende Uneinigkeit innerhalb der OPEC+ könnte allerdings die Volatilität im Ölpreis erhöhen.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.