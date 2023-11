Bei den Währungen richtet sich der Fokus auf aktuell auf die Zinsdifferenz. Hier hat die EZB etwas mehr zu bieten, so dass der USD deutlich schwächer bis auf über 1,09 US-$/€ rutschte.

Outlook

Die letzten Handelswochen des laufenden Jahres haben begonnen und es die klassische Zeit der Jahresendrallye, die häufig auch in das erste Quartal des Folgejahres getragen wird.

Dies ist unsere klare Road-Map für die näch¬sten Wochen. Auch verbunden mit der unveränderten Erwartung, dass die Aktienkurse in 2024 deutlich über die bisherigen All-Time-Highs aus dem 4Q21 hinauskommen werden.

Mit dem zwischenzeitlich klar erkennbaren Peak in den Zentralbankzinssätzen werden sehr lang laufende Staatsanleihen auf beiden Seiten des Atlantiks wieder zu einem interessanten Portfoliobaustein, da neben einer Rendite von 3-4% auch valide Chancen auf eine Kurssteigerung bei kommenden Zinssenkungen entstanden sind.

Im Gold blieb der entscheidende Sprung über 2.060 US-$/Unze aus – trotz der jüngsten Eskalation im Nahen Osten. Dies ist für uns ein weiteres Argument für Gold als Sell-Position.

Der US-$ wird wieder fester notieren – spätestens, wenn Europa wieder seine Uneinigkeit zeigen wird. Der Weg sollte in Richtung Parität gehen. Auch eine weitere Bewegung unter 0,96 in Richtung des All-Time-Highs gegen den Euro bei 0,84 US-$/€ können wir uns sehr gut vorstellen, denn der Grundsatz „starke Wirtschaft hat eine starke Währung“ wird wieder in den Vordergrund rücken.

Wir haben unsere US-$-Positionen entsprechend nicht abgesichert.