Laut der Investmentbank war der MSCI Asia-Pacific ex-Japan Index in diesem Jahr eine Enttäuschung. Die Analysten von Jefferies erklärten, dass überschüssiges Bargeld in den Bilanzen der Unternehmen die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) künstlich erhöhe. Sie argumentieren, dass Bargeld, obwohl es ein relativ "risikoloser" Vermögenswert sei und sich nur begrenzt auf die Gewinne auswirke, dennoch den Preis einer Aktie in die Höhe treibe. Mit einem KGV von nur 9,1 sehen sie in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) erheblichen Wert.

Jefferies fokussierte sich auf asiatisch-pazifische Unternehmen (ohne Japan) mit einer Marktkapitalisierung von über zwei Milliarden US-Dollar, einem KGV (ohne liquide Mittel) von weniger als 10 und einer hohen Rendite auf den freien Cashflow (FCF) von über vier Prozent. Zu den identifizierten Unternehmen gehören die chinesischen Internet-Tech-Giganten Alibaba, Baidu und JD.com, sowie das Telekommunikationsunternehmen China Communications Services, Qingdao Port International, das Erdgasunternehmen KunLun Energy und das E-Commerce-Unternehmen Vipshop Holdings.