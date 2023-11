Der libertäre Kandidat Javier Milei gewann überraschend die Wahlen in Argentinien, was zu einer beispiellosen Rallye am Aktienmarkt des Landes führte. Der argentinische Benchmark-Index Merval stieg um 42 Prozent, der größte Wochengewinn seit mindestens 1991. Der Global X MSCI Argentina ETF erreichte ein neues Rekordhoch mit einem Zuwachs von 16,3 Prozent. Milei plant, die argentinische Zentralbank und den Peso abzuschaffen und stattdessen den US-Dollar als Landeswährung einzuführen. Zudem hat er Ausgabenkürzungen in Höhe von 14 Prozent des BIP angekündigt. Trotz der positiven Marktreaktion warnen Ökonomen vor möglichen Schwierigkeiten, da Milei keine Kongressmehrheit hat. Anleger, die dennoch in den argentinischen Markt investieren möchten, können dies über den Global X MSCI Argentina ETF oder über in den USA gehandelte argentinische Unternehmen wie MercadoLibre, YPF und Banco BBVA Argentina tun.