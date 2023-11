Die in New York gelisteten Papiere des Pharmaunternehmens Teva profitierten mit plus 2,1 Prozent von einer Kaufempfehlung der schweizerischen Bank UBS.

Laut Analyst Christian Salis von Hauck Aufhäuser Investment Banking gaben die US-Käufer am vergangenen Donnerstag, dem "Thanksgiving"-Tag, mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar aus. Die Online-Verkäufe am darauf folgenden "Black Friday" seien zum Vorjahr gestiegen und hätten die Erwartungen übertroffen.

Beim Reinigungsroboterhersteller iRobot war die am Freitag ausgebrochene Euphorie über eine mögliche Zustimmung der EU zur Kaufofferte von Amazon nur von kurzer Dauer. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte berichtet, die EU wolle die Übernahme ohne Einschränkungen genehmigen. Am Montag wurde dann aber bekannt, dass die EU-Kommission an ihren Wettbewerbsbedenken festhält. Die iRobot-Titel, die vor dem Wochenende um bis zu rund 40 Prozent nach oben geschossen waren, sackten am Montag um bis zu knapp 26 Prozent ab - zuletzt notierten sie knapp 18 Prozent im Minus bei 34,10 US-Dollar.

Die Aktien der Handelsriesen Walmart und Amazon setzten am "Cyber Monday" mit Gewinnen von 0,6 beziehungsweise 1,4 Prozent ihre zuletzt freundliche Entwicklung fort. Die Branchenvertreter Macy’s und Best Buy verzeichneten hingegen knappe Verluste.

Die insgesamt verhaltene Stimmung am Markt hatte sich bereits am wichtigsten Shopping-Tag des Jahres gezeigt, dem "Black Friday" vor dem Wochenende. Traditionell wird mit der sogenannten "Cyber Week" das für die Einzelhandelsbranche wichtige Weihnachtsgeschäft eingeläutet.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am "Cyber Monday" mit einer klaren Richtung schwergetan. Damit knüpften sie an ihre verhaltene Entwicklung vom Freitag zum Ende einer starken Woche an. Zuletzt sank der Leitindex Dow Jones Industrial am Montag um 0,11 Prozent auf 35 352,16 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,05 Prozent auf 4557,20 Punkte nach unten, während der technologielastigen Nasdaq 100 ein Plus von 0,16 Prozent auf 16 007,94 Punkte schaffte.

