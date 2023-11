Die Analysten von Goldman Sachs erklärten am Sonntag in einer Notiz zu den Aussichten für das Jahr 2024, dass der "Glanz des Goldes zurückkehrt". "Das Aufwärtspotenzial des Goldpreises wird eng mit den realen US-Zinsen und der Entwicklung des US-Dollars zusammenhängen, aber wir erwarten auch eine anhaltend starke Verbrauchernachfrage aus China und Indien sowie Käufe der Zentralbanken, die den Abwärtsdruck durch positive Wachstumsüberraschungen und Zinssenkungen ausgleichen werden", zitiert CNBC die Analysten. Die Goldmänner haben ihr Zwölf-Monats-Kursziel auf 2.050 US-Dollar je Unze erhöht.

Bereits am Montag hatte Gold mit einem Tageshoch von 2.017,82 US-Dollar den höchsten Stand seit dem 16. Mai erreicht, wie Reuters berichtete. Am Dienstag liegt das Tageshoch bei 2.017,33 US-Dollar. Zum Mittag notiert das Edelmetall bei 2.013,83 US-Dollar pro Feinunze. Ein schwächerer US-Dollar und niedrigere Zinssätze werden von Marktbeobachtern häufig als goldpreisfördernd angesehen.

Auch das Rohstoffteam der Bank of America geht davon aus, dass Gold ab dem zweiten Quartal 2024 an Wert gewinnen werde, da "die realen Zinssätze durch die Zinssenkungen der Fed nach unten gedrückt werden". In der vergangenen Woche hatte Gold bereits kurzzeitig die wichtige psychologische Schwelle von 2.000 US-Dollar pro Unze überschritten. Laut Mark Newton von Fundstrat könnte der Goldpreis in Richtung Allzeithoch drängen. "Mein Ziel für Gold liegt bei 2.500 US-Dollar pro Unze und angesichts fallender Realzinsen, steigender Zyklen und anhaltender geopolitischer Konflikte scheint es attraktiv, auf Edelmetalle zu setzen", so Newton gegenüber Business Insider.

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Gold wird aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 2.015USD gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion