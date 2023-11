In den vergangenen Wochen sind die Gold-Futures um drei Prozent gestiegen und haben am Dienstag kurzzeitig die wichtige psychologische Schwelle von 2.000 US-Dollar pro Unze überschritten. Zum Wochenende notiert die Unze bei 1.994,54 US-Dollar.

"Dies ist aus technischer Sicht recht positiv, und ich gehe davon aus, dass Gold seinen Vorstoß zurück zu neuen Allzeithochs begonnen hat", zitiert Business Insider Newton. Eine Bewegung über 2.009,41 US-Dollar sollte demnach zu einer Spanne von 2.060-2.080 US-Dollar führen.

Ein weiterer Durchbruch des Widerstands bei 2.080 US-Dollar würde einen "definitiven technischen Ausbruch" signalisieren und den Goldpreis schnell noch weiter nach oben treiben, so der Analyst weiter.

Zwar weisen verschiedene Datensätze unterschiedliche Rekordhöhen für Gold aus, aber sie reichen alle bis ins Jahr 2020 zurück. Laut Dow Jones Market Data liegt das Intraday-Hoch bei 2.089,20 US-Dollar. Bei Refinitiv-Daten liegt es bei 2.072,50 US-Dollar. Bloomberg gibt das Rekordhoch mit 2.075,47 US-Dollar an.

"Mein Ziel für Gold liegt bei 2.500 US-Dollar pro Unze und angesichts fallender Realzinsen, steigender Zyklen und anhaltender geopolitischer Konflikte scheint es attraktiv, auf Edelmetalle zu setzen", so Newton. Der Zielpreis gelte nicht unbedingt für das Ende des Jahres, sondern sei vielmehr ein "Zwischenziel" des Fundstrat-Analysten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion