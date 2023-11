Auch der Deutsche Aktienindex klettert heute Morgen wieder über die 16.000er Marke und dürfte nun den knapp 50 Punkte höher liegenden Widerstand, das Hoch aus dem August, in Angriff nehmen.

Wenn nach so stark steigenden Kursen von Aktien und Anleihen wie im November ein ranghoher Notenbanker wie Waller so klingt wie er gestern klang, dann muss das mittlerweile als offizielle Linie innerhalb der US-Notenbank gelten. Zwar wird man am Freitag noch auf die Worte von Jerome Powell hören. Aber nach Wallers Rede gestern sehen sich die Anleger in ihrer Erwartung bestätigt, dass als nächster Schritt die Wende in der Geldpolitik eingeleitet wird. Für das kommende Jahr rechnet der Markt jetzt mit vier kleinen Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte durch die Fed.