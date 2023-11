Ola Electric, der Marktführer im Segment der Elektroroller in Indien, plant einen Börsengang im Wert von 700 Millionen Dollar. CEO Bhavish Aggarwal sieht die Zukunft der indischen Roller ausschließlich elektrisch und plant, die jährliche Produktionskapazität bis Anfang des neuen Jahres auf zwei Millionen E-Scooter zu vervierfachen. Allerdings gibt es Bedenken hinsichtlich der Infrastruktur des Unternehmens. Die Servicestationen für die Wartung und Reparatur der E-Roller scheinen überlastet zu sein, was zu längeren Wartezeiten führt. Dies könnte auf dem indischen Markt, dem größten Zweiradmarkt der Welt, zum Problem werden, da ein gutes Servicenetz entscheidend ist. Zudem müssen indische Kunden erst noch Vertrauen in die E-Mobilität gewinnen. Trotz Kritik an der Verfügbarkeit des Wartungsservices bleibt Aggarwal optimistisch und plant, die Infrastruktur weiter auszubauen.