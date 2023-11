"[Bitcoin] befindet sich jetzt in der Reichweite von 50 Prozent des Rückgangs von seinen Höchstständen", zitiert CNBC Ginsberg. Und weiter: "Da die Begeisterung für ETFs wächst und weiterhin Geld in diesen Bereich fließt, sind wir der Meinung, dass es noch viel Luft nach oben gibt. Allerdings könnte die kurzfristige Preisentwicklung eine weitere Kaufgelegenheit bieten, bevor es weiter nach oben geht."

Der Bitcoin ist im Rallyemodus. In erster Linie ausgelöst von der Begeisterung über die Aussicht auf die behördliche Genehmigung eines Spot-Bitcoin-ETFs in den USA, ist die Kryptowährung in der vergangenen Woche stetig angestiegen. Zuvor hatte der Bitcoin-Kurs über weite Strecken des Jahres um die 30.000 US-Dollar notiert. Am Freitag überschritt er schließlich die 38.000 US-Dollar-Marke. Der nächste Halt könnte laut Rob Ginsberg von Wolfe Research bei 40.000 US-Dollar liegen.

Laut dem Analysten deuten alle Anzeichen "auf einen kurzfristigen Pullback hin". Wolfe würde dies als Kaufgelegenheit nutzen, da "der nächste Anstieg den Preis wahrscheinlich über 40.000 US-Dollar bringen wird."

Der Bitcoin hat seit Jahresbeginn 130 Prozent an Wert hinzugewonnen. Ethereum hat Anfang des Monats zum ersten Mal seit April wieder die 2.000-US-Dollar-Marke geknackt. Laut Ginsberg stehe Ether "direkt an der Schwelle" eines Ausbruchs und warte auf eine weitere Kaufgelegenheit, bevor er weiter steige.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

