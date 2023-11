Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Immobilienfonds steigert Mietzinseinnahmen um 10,5% und Nettoertrag um 15,9% im Geschäftsjahr 2022/2023!

Aufgrund des Wachstums des Portfolios wurde seit dem 1. Juli 2023 eine gestaffelte Gebührenstruktur umgesetzt, wodurch die Fondsbetriebsaufwandquote auf 0,74% gesenkt wurde.

In einer ergänzenden Mitteilung korrigierte Swiss Life Asset Management das Ausschüttungsdatum (Ex-Datum) und das Zahlungsdatum (Valuta-Datum) im Jahresbericht des Fonds. Das korrekte Ex-Datum ist der 29.11.2023 und das Valuta-Datum ist der 1.12.2023.

Swiss Life Asset Managers ist ein führender Vermögensverwalter mit 165 Jahren Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Das Unternehmen bietet langfristige Anlagelösungen und verwaltet per 30. Juni 2023 Vermögen in Höhe von CHF 259,7 Milliarden, davon CHF 112,2 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Swiss Life Asset Managers ist auch ein führender Immobilien-Manager in Europa und verwaltet insgesamt CHF 110,7 Milliarden an Immobilien.

Quellen:

- Swiss Life Asset Management AG: Ad-hoc-Mitteilung vom 28. November 2023

- Swiss Life Asset Management AG: Ergänzende Mitteilung vom 28. November 2023

Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties wird aktuell mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 113,5CHF gehandelt.