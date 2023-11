Dividendentitel im Sinkflug: Warum Anleger Milliarden verlieren und Tech-Aktien triumphieren!

In diesem Jahr haben Dividendentitel nicht die erwartete Performance gezeigt, insbesondere im Vergleich zu konjunktursensiblen Tech-Titeln. Die größten Dividenden-Fonds, wie der iShares Select Dividend ETF und der SPDR S&P Dividend ETF, sind im Jahresverlauf gefallen, während der tech-lastige Nasdaq 100 um 47 Prozent gestiegen ist. Diese Performance ist hauptsächlich auf die "Magnificent Seven" (Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla) zurückzuführen, die jedoch keine oder nur niedrige Dividenden zahlen und daher in Dividenden-Fonds nicht stark vertreten sind. Zudem haben seit der Zinswende Anleihen an Attraktivität gewonnen, da sie zuverlässigere Zinszahlungen mit weniger Risiko bieten. Daher haben Ultra-Short-Anleihen-ETFs dieses Jahr bereits 30 Milliarden US-Dollar eingenommen, während in Dividenden-ETFs nur 786 Millionen US-Dollar flossen.