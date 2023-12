Die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) konnte sich nach ihrem kräftigen Kursrückgang, der am 31.10.23 bei 55,08 Euro seinen vorläufigen Tiefpunkt fand, in den vergangenen Wochen wieder stabilisieren. Mittlerweile kratzt der Aktienkurs mit 59,80 Euro bereits wieder an der 60-Euro-Marke.

Obwohl Experten in neuen Analysen die Mercedes-Benz-Aktie mit Kurszielen von bis zu 90 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfehlen, könnte für risikobereite Anleger, die von einer baldigen Beendigung der Kurserholung ausgehen, ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Short-Hebelprodukte gekommen sein.