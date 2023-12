Gold bricht über die 2.050 US-Dollar aus. Und auch Silber gewinnt weiter an Dynamik. Kommt es auch hier zu einem Ausbruchsszenario?

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar zu Gold vom 02.12. „Gold – Furioses Wochenfinale feuert Preisrally an!“

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Silber vom 28.11. hieß es unter anderem „[…] Zuletzt konnte Silber einige wichtige Meilensteine erreichen. Nach der Bestätigung der Unterstützung bei 22 US-Dollar drehte Silber auf. Zügig wurden die 23 US-Dollar und die wichtigen 24 US-Dollar zurückerobert. Die 200-Tage-Linie konnte ebenfalls bullisch gekreuzt werden. Damit rückt nun unweigerlich der Widerstandsbereich um 25,0 US-Dollar / 25,3 US-Dollar in den Fokus des Handelsgeschehens. Dieser verstellt dem Edelmetall noch den Weg in Richtung Doppeltop bei 26 US-Dollar. Kurzum. Bei Silber braut sich bullischer Sicht etwas zusammen. Das Edelmetall weist ein veritables Momentum auf. Sollte es nun auch noch über die Zone 25,0 US-Dollar / 25,3 US-Dollar gehen, wäre das ein weiteres Kaufsignal. Gleichzeitig würde sich die Tür in Richtung 26 US-Dollar öffnen. Rücksetzer bleiben in der aktuellen Situation im besten Fall auf 24 US-Dollar begrenzt. Sollte es hingegen unter die 23 US-Dollar gehen, wäre Obacht geboten.“

Gold geht voran und pulverisiert den markanten Widerstandsbereich von 2.050 US-Dollar. Silber hat ebenfalls Fahrt aufgenommen und könnte nun folgen. Das erklärte Ziel des aktuellen Vorstoßes auf der Oberseite ist klar definiert – Silber muss über die 26 US-Dollar und das veritable Doppeltop knacken. Ein Ausbruch über die 26 US-Dollar würde ein starkes Kaufsignal auslösen, denn nicht nur das Doppeltop aus dem April und Mai dieses Jahres befindet sich in diesem Preisbereich. Bereits zuvor vollzogen sich im Bereich von 26 US-Dollar einige Trendwenden.

Ein Ausbruch über die 26 US-Dollar könnte rasch den Preisbereich um 27,4 US-Dollar ins Spiel bringen. Hier liegt ein markantes Hoch aus dem März 2022. Doch auch eine Bewegung in Richtung 28+ US-Dollar sollte nicht überraschen. Etwaige Rücksetzer bleiben in der aktuellen Situation im besten Fall auf 25 US-Dollar begrenzt. Sollte es hingegen unter die 24 US-Dollar gehen, wäre Obacht geboten…