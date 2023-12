Experten empfehlen fünf Aktien für das Jahr 2024, die verschiedene Sektoren repräsentieren: Nvidia, Snowflake, BE Semiconductor Industries, Danaher und Schneider Electric. Nvidia, ein US-Chiphersteller, hat trotz Bedenken über Exportbeschränkungen nach China und Druck durch die US-Regierung einen starken Aktienanstieg verzeichnet. Snowflake, ein Cloud-Computing-Unternehmen, wird von Warren Buffett unterstützt und hat kürzlich starke Zahlen geliefert. BE Semiconductor, ein niederländisches Unternehmen, wird aufgrund der starken Nachfrage nach Halbleitern empfohlen. Danaher, ein Biotech- und Life-Science-Ausrüster, könnte laut Experten vor einem starken Zyklus stehen. Schneider Electric, ein französischer Energieversorger, bietet diverse EV-Ladesysteme an und hat eine starke Verhandlungsposition aufgrund seines breiten Produktportfolios. Die Expertenmeinungen zu den Aktien sind überwiegend positiv, wobei einige Aktien stärker empfohlen werden als andere.