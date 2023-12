WARBURG RESEARCH stuft Metro AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Metro AG vor den Mitte Dezember erwarteten Jahreszahlen des Handelskonzerns von 8,50 auf 6,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geschäftsjahr 2022/23 sei von der Umsatzdynamik früh im Jahr und positiven Einmaleffekten getrieben gewesen, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Geschäftsjahr dürfte herausfordernd werden vor dem Hintergrund des aktuellen Konjunkturumfeldes. Er rechnet daher mit einem gedämpften Ausblick./mis/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 08:15 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die METRO Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 6,065EUR gehandelt.