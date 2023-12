Düsseldorf (ots) - E-Autos werden klimafreundlicher: VDI analysiert die

Ökobilanz von E-Autos, Plug-In-Hybriden und konventionell angetriebenen

Fahrzeugen



- E-Autos und Plug-in-Hybride schneiden im Langzeittest bei der Klimabilanz am

besten ab.

- Ab 90.000 Kilometer Laufleistung sind E-Autos der Kompaktklasse

klimafreundlicher als Verbrenner

- Ökologischer Rucksack: Die tatsächliche Ökobilanz von Autos hängt von

zahlreichen Faktoren ab: neben dem Produktionsstandort und dem verwendeten

Energiemix bei der Fahrzeugherstellung kommt es auf die Antriebsart sowie den

verwendeten Strommix beim Fahren an.

- VDI stellt sieben Handlungsempfehlungen für den Umbau zum klimafreundlichen

Mobilitätsland vor.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Wann wird Autofahren grün? Die Transformation der Automobilwirtschaft inDeutschland zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist in vollem Gange. Dasinterdisziplinäre Expertengremium Antriebe der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- undVerkehrstechnik hat in einer umfangreichen Studie die Ökobilanz von E-Autos,Plug-In-Hybriden (Benzin/Diesel) sowie konventionell angetriebenen Autos(Diesel/Benzin) verglichen. Die VDI-Ökobilanzstudie hat dabei den Umwelteinflussverschiedener Pkw-Antriebskonzepte von Kompaktklassefahrzeugen (z. B. VW ID.3,Ford Focus, Toyota Corolla Hybrid, VW Golf) untersucht. Kernergebnis: E-Autosdieser Fahrzeugklasse sind ab einer Laufleistung von 90.000 Kilometernklimafreundlicher als solche mit konventionellen Antrieben. In derLangzeitbetrachtung, die die VDI-Ingenieure und Ingenieurinnen in Zusammenarbeitmit dem Karlsruhe Institute of Technology (KIT) durchführten, schneiden beieiner Fahrzeug-Laufleistung von 200.000 Kilometern E-Auto und Hybrid-Fahrzeugein ihrer Klimabilanz am besten ab, gefolgt von Diesel- und Benziner-PKW, die mitfossilen Kraftstoffen betankt werden."Bekanntlich hängt bei Autos die genaue Ökobilanz von zahlreichen Faktoren ab -dem Produktionsstandort, dem Energiemix bei der Produktion von Fahrzeug undKomponenten sowie dem genutzten Antrieb auf der Straße und der dabei verwendetenEnergie. E-Autos und Hybridfahrzeuge starten durch die ressourcenintensiveHerstellung der Antriebstechnologie bei ihrer Ökobilanz mit einem ökologischenRucksack, da die Batterieproduktion heutzutage fast ausschließlich noch in Asienstattfindet. In der Langzeitbetrachtung setzen sich bei der Ökobilanz dannE-Autos und hybridbetriebene Fahrzeuge dauerhaft durch", sagt Dr. JoachimDamasky, Vorsitzender der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. "Fürdie klimafreundlichere Mobilität brauchen wir in Deutschland dringend den Ausbauder Erneuerbaren Energien, den Aufbau einer grünen Batterieproduktion, aber auch