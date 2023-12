HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Jost Werke auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Schwäche der Agrarmärkte sollte mittlerweile weitgehend in den Aktienkurs eingepreist sein, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Auftragseingang im Truck- und Trailerbereich bis zuletzt solide geblieben./mis/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 07:52 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 08:01 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JOST Werke Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 43,00EUR gehandelt.