PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Montag höher geschlossen. Die stärksten Kursgewinne gab es in Moskau, während der Handelsplatz in Prag nur moderat zulegte. Die klaren fundamentalen Handelsimpulse wurden vor dem näher rückenden Jahreswechsel aber vermisst. Auch von Unternehmensseite gestaltete sich die Meldungslage sehr dünn.

Der PX-Index in Prag legte um 0,16 Prozent auf 1381,84 Punkte zu. Die Aktien des Energieunternehmens CEZ fielen um 0,9 Prozent. Aufwärts hingegen ging es unter den Schwergewichten am tschechischen Aktienmarkt mit der Erste Group (plus 0,3 Prozent) und mit Moneta Money Bank (plus 1,6 Prozent).