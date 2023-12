Symrise (DE000SYM9999), der Hersteller von Aromen und Duftstoffen, hat kurz vor Jahresultimo noch seine Gewinnerwartungen korrigiert: Zwar soll der Umsatz um mehr als 7 Prozent auf 4,7 Mrd. Euro stärker als gedacht steigen, allerdings erzwingen der verzögerte Abbau von Lagerbeständen bei Kunden, die gesunkenen Rohstoffpreise sowie Währungseffekte die Neubewertung von Vorräten, was die Marge des operativen Geschäfts (EBIT-Marge) auf 19 bis 19,5 Prozent drückt (Prognose zuvor: 20,9 Prozent). Daraus errechnet sich ein operatives Ergebnis von 890 bis 920 Mio. Euro (Vorjahr: 922 Mio. Euro). Symrise hält an den langfristigen Prognosen fest. Wer auf dem ermäßigten Niveau – der Aktienkurs verlor auf die Nachricht gut 10 Prozent – defensiv einsteigen will, greift zum Zertifikat mit Sicherheitspuffer und verdient schon, wenn sich die Aktie einfach nur seitwärts bewegt.

Discount-Strategien mit 10 Prozent Puffer (Juni)