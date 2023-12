Broker – legen Sie Ihr Geld mit Bedacht an

Zerstören Sie niemals Ihr Smartphone! Nutzen Sie beruflich oder privat Ihr Smartphone für Banking oder gar aktives Trading mit Finanzprodukten? Dann sollten Sie auf das Unmögliche vorbereitet sein. Wir haben unfreiwillig einen Test vorgenommen was passiert, wenn Ihre Banken nicht mehr erreichbar sind. Soviel vorab: Bei den Anbietern Smartbroker und RoboMarkets lief alles glatt, schon die Depoteröffnung lief reibungslos und die Kundenbetreuung war zeitnah erreichbar. Auch Consorsbank schaffte recht schnell Abhilfe, ebenso Trade Republic. Was man beim ehemaligen Platzhirsch ING erleben muss, ist mit traurig oder unfassbar noch geschönt beschrieben. Nach vier Wochen bleibt nichts als Frust – aber lesen Sie selbst. Smartphone, Apps und FaceID sind mittlerweile nicht mehr nur für Chat-Programme oder die alltäglichen Dinge des Lebens unerlässlich. Sehr viele Kunden nutzen auch Apps und Gesichtserkennung oder Passwörter für ihre Bankgeschäfte. Was passiert aber eigentlich, wenn man sein Smartphone unwiederbringlich zerstört oder das Gerät gestohlen wird? Ich habe nicht ganz freiwillig einen Test gemacht und der begann kurios.

Denn eine Reise in den Oman ist heutzutage kein Problem, wenn man weiter aktiv Aktien handeln möchte oder jederzeit Bankgeschäfte erledigen will. Selbst zwanzig Kilometer vor der jemenitischen Grenze im Süden des Oman ist die Mobilfunkverbindung perfekt und erinnert nicht an den Frankfurter Feldberg oder die ICE-Tunnel rund um Kassel. Ungeschickt ist jedoch, wenn man Smartphone oder Laptop auf dem Dach des Mietwagens liegen lässt und bei Auffahrt auf die Stadtautobahn von Salalah das Gerät vom Dach seinen Weg auf die linke Spur findet. Auch bei mittlerer Verkehrsdichte dauert es keine Minute und es rollen ein Dutzend SUV über das gute Stück. Genauso sieht ein iPhone dann auch aus und an ein anschließen an einen Laptop ist nicht mehr zu denken.

Nun lassen sich recht schnell mit einem neuen iPhone die Daten wiederherstellen, dafür hat Apple die icloud erfunden. WattsApp, Fotos, mails oder Strava sind sofort wieder da. Aber wie sieht es mit den Finanzen aus? Genau dort beginnt entweder überraschend guter Service oder eine grausame Odysse. Privat wie beruflich bedingt nutze ich verschiedene Broker und Angebote und durfte mich daher an der örtlichen Bank, vertreten durch die 1822 Sparkasse, versuchen und einige Aktienbroker testen. Die Wiederherstellung meiner Kontofunktionen bei der Sparkasse waren dabei nicht so kompliziert wie erwartet.