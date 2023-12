Der Markt wettet darauf, dass die Zulassung von Spot-ETFs von BlackRock und Fidelity Milliarden von US-Dollar an Zuflüssen in Bitcoin bringen wird. Laut JPMorgan sei dieser Optimismus aber unangebracht. Die US-Bank wies auf die schwache Nachfrage nach bestehenden Spot-Bitcoin-ETFs in Europa und Kanada als Beweis dafür hin, dass das Investitionsvehikel in den USA keinen nennenswerten Anklang finden könnte. Anstatt frisches Kapital einzubringen, werden Spot-ETFs wahrscheinlich stattdessen auf Kapital zurückgreifen, das bereits in Bitcoin-gestützte Vehikel wie den Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), Bitcoin-Futures-ETFs oder Bitcoin-Mining-Unternehmen investiert ist.

Wenn insbesondere der Grayscale Bitcoin Trust, der weltweit größte Bitcoin-Fonds, zu einem börsengehandelten Spotfonds wird, könnten bestehende Investoren Gewinne mitnehmen und bis zu 2,7 Milliarden US-Dollar aus dem börsengehandelten Fonds abziehen, so die Analysten. Dies könnte die Preise stark beeinträchtigen. In dem Research-Bericht wird auch behauptet, dass das bevorstehende Bitcoin-Halving bereits eingepreist sei.