Explosiver Anstieg: Nikkei 225 erreicht höchsten Stand seit 33 Jahren - und das ist der Grund!

Der japanische Leitindex Nikkei 225 erreichte am Mittwoch mit 33.816 Punkten den höchsten Stand seit über 33 Jahren, ein Anstieg von mehr als 1,8 Prozent. Dieser Optimismus wurde durch die Erwartung niedrigerer US-Zinsen und die dovishen Signale der Bank of Japan (BOJ) getrieben. Im laufenden Jahr hat der Nikkei mehr als 30 Prozent zugelegt, im Vergleich zu rund 18 Prozent beim DAX und gut 13 Prozent beim Dow Jones. Die BOJ gab kaum Hinweise auf eine mögliche Zinswende im Jahr 2024, was die Stimmung der Anleger weiter stärkte. Ihre anhaltend lockere Geldpolitik, die die Zinsen auf einem extrem niedrigen Niveau hält, hat den Nikkei im laufenden Jahr unterstützt und dürfte bis 2024 beibehalten werden. Trotz schwächerer Import- und Exportdaten für November stiegen japanische Aktien, was darauf hindeutet, dass die Marktteilnehmer die langfristigen Vorteile einer akkommodierenden Geldpolitik höher bewerten als die kurzfristigen Wirtschaftsdaten.