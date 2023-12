Der NEON-Token von Neon Labs erreichte im vierten Quartal 2023 einen bedeutsamen Meilenstein mit einem täglichen Handelsvolumen von über elf Millionen US-Dollar und erzielte in den vergangenen vier Wochen einen Kursanstieg von über 400 Prozent.

Ein weiterer Höhepunkt war der Picasso – Composable canary network – PICA Token, der ein Handelsvolumen von fast fünf Millionen US-Dollar und einen Anstieg von 277 Prozent in nur einer Woche erreichte. Das Composable-Team kündigte kürzlich den Start von Solana IBC an, ein Schritt, der die Cross-Chain-Interoperabilität vorantreibt und das Ethereum-Recovery-Konzept im Solana-Netzwerk implementiert. Das Ethereum/IBC-Mainnet wird in den kommenden Wochen erwartet, wobei Incredulous Labs derzeit PICA-Token im Wert von über einer halben Millionen US-Dollar hält.

Simon Telian, CEO der Advanced Blockchain AG, äußerte sich positiv über die Entwicklung: "Als früher Investor in Neon Labs hat Advanced Blockchain immer an die Vision des Teams geglaubt. Ihr Engagement für Innovation und Fortschritt im Blockchain-Bereich wird durch die jüngsten Marktentwicklungen bestätigt, die eine wachsende Anerkennung für Neon Labs' bahnbrechenden Ansatz zeigen."

Worte, die bei Anlegern Gehör gefunden haben. Die Aktie bricht aus. Für so manchen wO-User hat sich die Geduld ausgezahlt, wenngleich auch einige unter ihnen die vermeintlich fehlende Transparenz des Krypto-Investors im Advanced-Blockchain-Forum auf wallstreetONLINE kritisieren:

"Ich bin schon drauf eingegangen. Schwergewichte der Top-10 sind ganz klar peaq und Composable. Sicherlich sind immer noch mehr Anteile geiler als weniger, aber wichtig ist vor allem dass der Markt Composable und aktuell gerade Picasso wirklich wahrnimmt und das auch noch Chain-übergreifend: Ethereum, Cosmos, Solana und bald auch Near. Alle werden trustless vernetzt sein. Das ist die wahre News der Woche für mich. Composable wird uns noch sehr viel Freude bereiten." – R4cOOn

"Mir kommt es langsam so vor, als liegt hier ein Short Squeeze vor. Lange wurde über einen extrem langen Zeitraum verkauft, eigentlich unüblich für einen Short Squeeze. Diese weihnachtliche Bescherung haben wir uns verdient." – Paxton14

"Leider bleiben Geschmäckle und Intransparenz. War nicht einfach immer wieder mal um die drei Euro nachzukaufen, aber jetzt sieht es ganz gut aus. Der Laden müsste heute deutlich mehr wert sein, als er noch bei 16 bis 20 Euro notierte." – smartcash

"Es wäre überhaupt interessant zu wissen, wie viele Token es wovon gibt und wie ggf. die Beteiligungsquote an der haltenden Tochterfirma ist. Spannend ist es jedenfalls (bin auch mit einer Risikoposition investiert), aber Transparenz fehlt mir noch." – imperatom

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

