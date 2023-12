Quelle: CNBC (Stand: 28.12.2023)

Indizes für Technologiewerte sind auf dem Weg zu ihrer besten Jahresperformance seit vielen Jahren. Mit einem Plus von über 45 Prozent ist der Nasdaq Composite auf dem besten Weg, die beste Jahresperformance seit 2009 zu erzielen. Auch der Nasdaq 100 ist mit einem Plus von 55 Prozent auf dem besten Weg, die beste Jahresperformance seit 2009 zu erzielen.

Die Hoffnung der Anleger auf Zinssenkungen im Jahr 2024 ist der Grund für die Technologie-Rallye.

Tipp aus der Redaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.