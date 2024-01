Steigende Anleiherenditen und Gewinnmitnahmen nach stattlichen Gewinnen in den Wochen zuvor führten an der Technologiebörse Nasdaq gestern zu einem Abverkauf: Trotz eines Rebounds in der letzten Handelsstunde schloss der Nasdaq 100 mit einem Tagesverlust von knapp 1,7 Prozent. Der Branchenindex Technology Select Sector SPDR gab gar um 2,6 Prozent nach.

Größter Verlierer des Abverkaufs war der Halbleiterhersteller AMD, der mit einem Minus von sechs Prozent den größten Tagesverlust seit August verzeichnete. Angesichts eines Kursgewinnes von 120 Prozent im Vorjahr dürften die jüngsten Gewinnmitnahmen für Anleger aber zu verschmerzen sein.

Gesundheitswerte gefragt, Moderna überragend

Von der Umschichtung konnten vor allem Gesundheitswerte profitieren, gegen den Gesamtmarkttrend legten mit einem Plus von 1,75 Prozent Healtcare-Werte überdurchschnittlich zu. Der Branche dürfte dabei auch der Run auf die Aktie von Moderna zugute gekommen sein, die von einem Upgrade und optimistischen Äußerungen des CEOs profitieren konnte.

Mit einem Plus von 13 Prozent führte Moderna nicht nur Healtcare-Werte, sondern auch den Gesamtmarktindex S&P 500 an. Im Windschatten von Moderna legte die deutsche Biotech-Hoffnung BioNTech ebenfalls über sechs Prozent zu. Beide Aktien setzten damit den zum Jahresende eingeleiteten Turnaround fort.

Auf nachhaltige Umschichtung gefasst machen

Mit Blick auf die Branchenbewertungen sollten Anleger in den kommenden Tagen auf der Hut bleiben und sich gegebenenfalls auf eine nachhaltige Sektorrotation einstellen. Laut Morningstar Fair Value Index sind Tech-Werte aktuell um etwa acht Prozent überbewertet während Gesundheitsaktien zwei Prozent unter ihrem fairen Wert handeln.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion