Der DAX startete den Handelstag mit einem Tageshoch von 16.784 Punkten, fiel jedoch im Laufe des Tages auf 16.599 Punkte, was einem Rückgang von etwa einem Prozent entspricht. Im Vergleich dazu schloss der DAX am Vortag leicht im Plus bei 16.769 Punkten. Analyst Thomas Altmann von QC Partners bemerkt, dass Anleger zu Jahresbeginn eher risikoscheu zu sein scheinen und versuchen, zu niedrigeren Preisen in den Markt einzusteigen. Er weist auch auf einen schwierigen Jahresstart an der Wall Street hin. Im weiteren Tagesverlauf stehen der ISM-Einkaufsmanager-Index für die US-Industrie und die Veröffentlichung der Protokolle der letzten Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve im Fokus der Anleger, die auf Hinweise zur Geldpolitik für 2024 hoffen.