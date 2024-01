Shutterstock Editorial und Shutterstock Studios kehren zur 40. Ausgabe des weltberühmten Sundance Film Festivals mit speziellen Events, Portrait Studios und mehr zurück

Die Shutterstock Studios veranstalten am Freitag, den 19. Januar um 14 Uhr CT eine Podiumsdiskussion über ihren bahnbrechenden Dokumentarfilm „Surfing Through the Odds".