Mit einer direkten Veranlagung in den europäische EuroStoxx50 (ISIN: EU0009658145) und den US-Index S&P500 (ISIN: US78378X1072), konnten Anleger in den vergangenen 12 Monaten Kursgewinne von 13 und 24 Prozent erwirtschaften. Für Anleger, die mit Hilfe dieser beiden breit gestreuten Blue-Chip-Aktienindizes auch dann überproportional hohe Renditen erwirtschaften wollen, wenn sich die positive Kursentwicklung an den Börsen nicht weiter fortsetzt, könnte eine Investition in Strukturierte Anlageprodukte, wie die derzeit von der RBI angebotenen Europa/Bonus&Sicherheit-Zertifikate interessant sein.

Mit diesen Zertifikaten können Anleger in den nächsten vier Jahren sogar dann Gewinne erzielen, wenn der EuroStoxx50- und der S&P500-Index mehr als die Hälfte ihrer Werte verlieren.