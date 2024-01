Vor den US-Inflationsdaten, die heute Nachmittag um 14:30 Uhr veröffentlicht werden, bleiben die Anleger an der Frankfurter Börse verhalten optimistisch gestimmt. Hält der Deutsche Aktienindex nach den Zahlen die Marke von 16.750 Punkten, springt die Börsenampel wieder auf Grün und der Fehlstart ins neue Börsenjahr ist ausgebügelt. Mehr noch, durch den erfolgreichen Test des alten Allzeithochs stünde die Fortsetzung der Rally auf einem noch stabileren Fundament. Hinzu kommt, dass viele Anleger sich bislang noch an der Seitenlinie aufhalten, um die Zahlen abzuwarten und erst dann ins Geschehen einzugreifen.

Kryptowährungen haben nun endgültig einen weiteren Meilenstein erreicht. Die US-Aufsichtsbehörde SEC stimmte der Auflage von Bitcoin-ETFs zu. Die Kursreaktion war zwar verhalten, das könnte aber auch daran liegen, dass diese durch die Falschmeldung einen Tag zuvor bereits vorweggenommen wurde. Zudem ist der Bitcoin in den vergangenen Monaten bereits um fast 80 Prozent gestiegen. Dennoch steht jetzt unumstößlich fest, dass es für Kleinanleger in Zukunft einfacher denn je ist, in die Kryptowährung zu investieren.

Der Markt für Büroimmobilien in Frankfurt ist im vergangenen Jahr um 90 Prozent eingebrochen. Investoren meiden Büroräume in der Bankenhauptstadt. Das Volumen ging von drei Milliarden Euro auf nur noch 300 Millionen Euro zurück. Grund dafür ist die unsichere Zukunft, und durch vermehrtes Homeoffice sinkt der Bedarf nach Büros in einem ohnehin stark umkämpften Markt. Vielleicht ist dies ein Wendepunkt im überhitzten Markt der Stadtimmobilien.