Alphabet, Amazon, Microsoft und Nvidia haben sich durch ihr anhaltendes Wachstum und ihre Innovationskraft bewährt. Microsoft beispielsweise hat durch seine Investitionen in den Bereich der künstlichen Intelligenz und die Integration dieser Technologie in seine Produktivitätssoftware eine Vorreiterrolle übernommen. Zudem hat es Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst. Amazon hingegen profitiert von einem starken Verbrauchertrend und neuen Cloud-basierten AI-as-a-Service-Umsätzen.

Die neuen Mitglieder der "Magnificent Seven" Berkshire Hathaway, UnitedHealth Group und Visa - bieten laut Barron's eine interessante Mischung aus Stabilität, Diversifikation und Wachstumspotenzial. Berkshire Hathaway bringt Industrie- und Versorgungswerte in das Portfolio ein, während UnitedHealth Group seine Führungsposition im Gesundheitssektor festigt. Visa schließlich trägt zur Diversifikation bei und bietet stabile Gewinne in einem zunehmend digitalisierten Zahlungsverkehrsumfeld.

Die Entscheidung, Apple, Meta und Tesla von der Liste zu streichen, basiert auf verschiedenen Überlegungen, darunter Wachstumsaussichten, Marktbewertungen und sektorspezifische Herausforderungen. Während Tesla und Apple mit wettbewerbsintensiven Märkten und hohen Bewertungen konfrontiert sind, hat Meta mit strategischen Herausforderungen zu kämpfen.

Das neue Magnificent-7-Team samt wichtiger Fundamentaldaten:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten. Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren