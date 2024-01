Microsoft schloss den gestrigen Handelstag mit einem Plus von 0,5 Prozent, was das Unternehmen nun insgesamt auf eine Marktkapitalisierung von 2,859 Billionen US-Dollar bringt. Zwischenzeitlich stieg der Wert des Unternehmens auf 2,903 Billionen US-Dollar. Im Gegensatz dazu fiel die Apple-Aktie um 0,3 Prozent und endete mit einer Marktkapitalisierung von 2,886 Billionen US-Dollar.

"Es war unvermeidlich, dass Microsoft Apple überholen würde, da Microsoft schneller wächst und mehr von der generativen KI-Revolution profitiert", erklärte Analyst Gil Luria von D.A. Davidson. Microsoft habe die OpenAI-Technologie erfolgreich in seine Softwareprodukte integriert, was besonders das Cloud-Computing-Geschäft ankurbelte.

Apple hingegen sieht sich mit sinkender Nachfrage konfrontiert, besonders in Bezug auf das iPhone, der Hauptumsatzbringer des Unternehmens. Insbesondere in China, einem wichtigen Markt für Apple, ist die Nachfrage rückläufig, was teilweise auf die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie und den Wettbewerb durch Huawei zurückzuführen ist. iPhone-Verkäufe brachen zuletzt um 30 Prozent ein.

Das Brokerhaus Redburn Atlantic warnte: "China könnte die Performance in den kommenden Jahren belasten", und stufte Apple auf "neutral" herab. Seit Jahresbeginn haben mindestens drei der 41 Analysten, die Apple beobachten, ihre Bewertungen gesenkt.

Im Januar verlor Apple bislang 3,3 Prozent an Wert, während Microsoft um 1,8 Prozent zulegte. Beide Unternehmen werden zu hohen Kurs-Gewinn-Verhältnissen gehandelt: Apple mit einem KGV von 28 und Microsoft mit 31, beide über ihren jeweiligen Zehn-Jahres-Durchschnitten.

Microsoft hatte Apple seit 2018 mehrmals als wertvollstes Unternehmen überholt, insbesondere 2021, als COVID-bedingte Lieferkettenprobleme Apple belasteten. Derzeit ist die Wall Street positiver gegenüber Microsoft eingestellt: Über 90 Prozent aller Analystenschätzungen sind laut wO-Daten mit "Buy" oder "Aufstocken" bewertet. Das mittlere Kursziel liegt bei etwa 418 US-Dollar je Aktie. Das kommt einem Aufwärtspotenzial von fast zehn Prozent gleich. Bei der Apple-Aktie hingegen sind nur knapp über 60 Prozent der Analysten auf der "Buy"- bzw. "Aufstocken"-Seite.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

