KI-Plattform Ernie Baidu-Aktie crasht zweistellig: Angst vor Vergeltungsmaßnahmen aus Washington Die Baidu-Aktie ist am Montag in Hongkong um bis zu zwölf Prozent gefallen. Zuvor hatte ein Artikel in der South China Morning Post Baidus KI-Plattform Ernie mit wichtiger militärischer Forschung in Verbindung gebracht.