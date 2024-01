goldinvest.de Chartcheck Goliath Resources - Nach Ausbruch aus dem Dreieck am Zwölfmonatshoch Der Aktienkurs des kanadischen Edelmetallexplorers Goliath Resources (TSX-V: GOT, FSE: B4IF) begann im September am Tiefpunkt der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres bei 0,60 kanadischen Dollar eine oberhalb der ansteigenden blauen Trendlinie verlaufende Aufwärtsbewegung. Aus den leicht fallenden Hochpunkten seit August läßt sich die obere blaue Trendlinie ableiten - beide zusammen bilden eine charttechnische Dreiecksformation, die ab Mitte Januar unter stark zunehmenden Umsätzen nach oben überwunden wurde. Höher als das Jahreshoch von 2023 (auf Schlußkursbasis) bei 0,93 CAD ging es jedoch bisher nicht.