Noch Ende September 2023 notierte die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns im Bereich von 120 US-Dollar und es schien mit Blick auf die Vehemenz der Aufwärtsbewegung „nur“ eine Frage der Zeit zu sein, bis Exxon Mobil auch die 120 US-Dollar überwinden würde.

Doch es kam anders. Die stramme Aufwärtsbewegung (hatte ihren Ursprung im Juli 2023 im Bereich von 100 US-Dollar) nahm ein jähes Ende. Der folgende Rücksetzer wies eine nicht minder starke Dynamik aus. Bereits Anfang Dezember erreichte der Kurs erneut den Bereich von 100 US-Dollar / 98 US-Dollar. Der Versuch, über eine Seitwärtsbewegung einen Boden auszubilden, drohte kürzlich mit einem Rücksetzer unter die 98 US-Dollar zu scheitern. Exxon Mobil konnte sich aber noch einmal „retten“ – temporär oder dauerhaft, bleibt noch abzuwarten.

Die US-Amerikaner werden am 02. Februar die Zahlen für das 4. Quartal 2023 präsentieren. Vor dem Hintergrund der angespannten Charttechnik sollten negative Überraschungen tunlichst ausbleiben.

Die aktuelle Gemengelage und die herausfordernde charttechnische Konstellation mahnen zur Vorsicht. Noch hält Exxon Mobil das Szenario einer Bodenbildung im Bereich von 98 US-Dollar bis 104 US-Dollar aufrecht, doch das zuletzt zu beobachtende Unvermögen der Aktie, Aufwärtsmomentum zu kreieren, wirft Fragen auf und bereitet durchaus Sorgen.

Aus charttechnischer Sicht ist die Ausgangslage klar definiert: Ein Vorstoß über die 104 US-Dollar würde Entlastung bringen und gleichzeitig das Bodenbildungsszenario voranbringen. In diesem Fall könnte es zudem zu einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 108 US-Dollar / 110 US-Dollar kommen. Ein Rücksetzer unter 98 US-Dollar wäre hingegen ein herber Rückschlag. Das Bodenbildungsszenario stünde zur Disposition. Mit den Kursbereichen um 84,0 US-Dollar und 80 US-Dollar würden in diesem Fall zudem zwei potentielle Bewegungsziele aktiviert werden.