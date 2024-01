­Die HelloFresh-Aktie steht an der Börse unter Druck und hat auf Monatssicht rund 11 Prozent und auf Jahressicht sogar fast 44 Prozent an Wert verloren – auch wenn es zuletzt eine leichte Erholung gab. Offenbar sind auch immer mehr Leerverkäufer von weiter fallenden Kursen überzeugt. Folgende Leerverkäufer wetten laut Bundesanzeiger derzeit gegen HelloFresh:

Während der weltweiten Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 galt HelloFresh mit seinen Kochboxen an der Börse als Anlegerliebling. In dieser Zeit, in der Restaurants entweder ganz geschlossen waren oder die Menschen den öffentlichen Raum mieden, stieg die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens deutlich an. Trotz dieses Erfolgs hat die Aktie des Unternehmens seit ihrem Höchststand im November 2021 einen erheblichen Wertverlust von rund 90 Prozent erlitten.

Dennoch haben sich die Experten von Morgan Stanley am Montag positiv zur HelloFresh-Aktie geäußert. Konkret stufte Analyst Luke Holbrook das Papier nach dem heftigen Abverkauf von "Equalweight" auf "Overweight" hoch, senkte aber gleichzeitig das Kursziel von 18 auf 17 Euro. Hintergrund: Der Experte sieht wieder Potenzial für die Aktie und sprach von einer überproportionalen Abstrafung.

Im frühen Xetra-Handel am Freitag notiert die HelloFresh-Aktie derzeit leicht im Minus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 12,94 Euro.

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 13,00EUR gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

