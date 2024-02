Die Rallye dürfte für viele Anleger allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, denn ungeachtet des Kurssprungs von Dienstag notiert die Aktie seit dem Jahreswechsel mit einem Minus von 34 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr stehen gar Verluste in Höhe von 93 Prozent zu Buche – aufgrund turmhoher Schulden ist das im Kino-Geschäft tätige Unternehmen akut in seiner Existenz gefährdet.

Short-Covering als wahrscheinlichste Erklärung

Kursbewegende Neuigkeiten gab es keine, auch in sozialen Netzwerken wie Reddit, hier insbesondere im berüchtigten Subreddit r/wallstreetbets, oder der Social-Investing-Plattform Stocktwits ist keine erhöhte Aktivität zu erkennen. Organisierte Privatanleger dürften daher dieses mal nicht hinter dem Kursanstieg stecken.

Mit Blick auf die überdurchschnittlich hohe Leerverkaufsquote von 9,6 Prozent dürfte es sich bei der Hausse vom Dienstag daher vor allem um eine Short-Covering-Rallye gehandelt haben. Einige Leerverkäufer haben also Gewinne realisiert und ihre Leerverkaufspositionen geschlossen.

Auch andere Meme-Stocks waren gefragt

Im Windschatten des kräftigen Kursanstieges von AMC Enertainment konnten am Dienstag auch andere Meme-Stocks zulegen. Für GameStop, die Mutter aller Meme-Aktien, ging es um 4,8 Prozent bergauf. Noch deutlich stärker legte ContextLogic mit einem Plus von 7,8 Prozent zu. Dahinter verbirgt sich die nach dem Welterfolg von Temu (PDD Holdings) in der Versenkung verschwundene Shopping-App Wish.

Auch andere Aktien mit hoher Leerverkaufsquote legten teils kräftig zu, darunter Carvana (+10,0 Prozent, Short Interest: 39,9 Prozent), c3.ai (+7,8 Prozent, Short Interest: 36,9 Prozent) sowie die Wasserstoff-Titel Nikola (+5,7 Prozent, Short Interest: 18,0 Prozent) und Plug Power (+3,3 Prozent, Short Interest: 29,1 Prozent).

Fazit: Vorbote größerer Gesamtmarktkorrektur?

Die Rallye bei Meme-Stocks und Aktien mit hoher Leerverkaufsquote sollten Anleger zur Vorsicht mahnen. Solche Short-Squeezes ereignen sich oft am Ende starker Marktphasen und war in den vergangenen drei Jahren häufiger ein Vorbote größerer Gesamtmarktkorrekturen.

Von einem "Investment" in Schrottaktien wie die von AMC Entertainment und anderen kann man nur abraten. Angesichts der zum Teil katastrophalen Unternehmensbilanzen, gerade AMC Entertainment ist hochverschuldet, sind die im Vergleich zu den Vorjahren hohen Kursabschläge gerechtfertigt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion