Das Aktienunternehmen, das sich auf Videokomprimierung und -optimierung spezialisiert hat, arbeitet mit Nvidia zusammen, um einen automatisierten Prozess für die Konvertierung bestehender Videobibliotheken in das effizientere AV1-Format zu entwickeln. Diese Innovation soll unter Beibehaltung der hohen Videoqualität die Bitrate optimieren und dabei auf Nvidia-Hardware setzen.

Zusätzlich zu dieser technologischen Entwicklung hat Beamr ein öffentliches Angebot über zwölf Millionen US-Dollar angekündigt, dessen Erlöse in Forschung und Entwicklung, Marketingaktivitäten sowie in die Deckung der Betriebskosten für Cloud-Services und allgemeine Geschäftszwecke fließen sollen.

Die positive Reaktion des Marktes auf diese Nachrichten spiegelte sich in einem Anstieg der Beamr-Aktien auch am Folgetag wider, nachdem sie bereits am Montag bei außergewöhnlich hohem Handelsvolumen signifikante Gewinne verzeichnet hatten.

Beamr, das erst im Februar 2023 an die Börse ging, nutzt die aktuelle ACM Mile-High-Video-Konferenz in Denver, um seine Forschungsergebnisse zur automatisierten Videomodernisierung in Zusammenarbeit mit Nvidia zu präsentieren. Das Unternehmen betont die Notwendigkeit, von dem zwei Jahrzehnte alten AVC/H.264-Format auf das fortschrittlichere AV1-Format umzusteigen, eine Entwicklung, die durch die Kooperation mit Nvidia erleichtert werde, heißt es vom israelischen Unternehmen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

