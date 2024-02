Goldproduzenten haben es vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage nicht leicht. Kinross Gold stellt diesbezüglich keine Ausnahme dar. Auch bei den Kanadiern dominiert seit geraumer Zeit ein veritables Korrekturszenario, das sich nicht zuletzt durch einen starken Abwärtstrend (grün dargestellt) manifestiert.

Kürzlich legte Kinross die Ergebnisse für das 4. Quartal 2023 und somit für das Gesamtjahr 2023 vor. Mindestens genauso spannend war jedoch der Ausblick des Produzenten auf 2024.

Die erste Reaktion des Marktes auf die Zahlen und den Ausblick lässt vermuten, dass man nicht unzufrieden war. Die Aktie reagierte zunächst positiv, doch der konsolidierende Goldpreis verhinderte eine kräftigere Aufwärtsreaktion.

Finanzergebnis 2023 vs. 2022.

Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten aus dem Bericht an. Kinross produzierte in 2023 2,15 Mio. Unzen Gold und lag damit im Rahmen der eigenen Prognose. Die AISC wurden mit 1.320 US-Dollar je Unze Gold angegeben. Auch in diesem Punkt erreichte das Unternehmen seine Ziele.

Die Kanadier erzielten einen Umsatz in 2023 in Höhe von 4,239 Mrd. US-Dollar (2022: 3,455 Mrd. US-Dollar). Für das abgelaufene Jahr wurde ein Nettogewinn in Höhe von 416,3 Mio. US-Dollar ausgewiesen, nach 31,9 Mio. US-Dollar in 2022. Um Sondereffekte bereinigt belief sich der Gewinn auf 539,8 Mio. US-Dollar, nach 283,1 Mio. US-Dollar in 2022. Die Finanzergebnisse konnten sich unterm Strich mehr als sehen lassen.

Ausblick 2024

Für 2024 peilt Kinross Gold eine Goldproduktion in Höhe von 2,1 Mio. Unzen +/- 5 Prozent an. Die AISC sollen bei 1.360 US-Dollar +/-5 Prozent je Unze liegen.

Chartcheck

Kinross Gold sollte es aus charttechnischer Sicht unter allen Umständen gelingen, die zentrale Unterstützungszone 5,0 US-Dollar / 4,7+ US-Dollar zu verteidigen. Sollte es darunter gehen, müsste die Lage neu bewertet werden. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes über die Zone 5,5 US-Dollar / 5,6 US-Dollar.