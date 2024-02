"Wir glauben, dass sowohl die makroökonomischen Aussichten als auch die Entwicklungen auf Unternehmensebene die nächste Phase einläuten werden", betonen Blackrock-Strategen in ihrem neuesten Marktkommentar, in dem sie ihre Empfehlung bekräftigen, japanische Aktien zu überwiegen.

Der legendäre Investor aus Omaha schlug bereits im Sommer 2019 eine neue strategische Richtung für Berkshire Hathaway ein, indem er verstärkt in japanische Aktien investierte. In einem kürzlich veröffentlichten Brief an die Aktionäre schreibt Buffett, dass sein Unternehmen die aktionärsfreundliche Politik japanischer Firmen schätzt, die "die Zahl der ausstehenden Aktien zu attraktiven Preisen verringern und die einbehaltenen Gewinne zum Ausbau ihrer Geschäfte verwenden". Zur Zeit von Buffetts Investitionsbeginn lag der Nikkei 225 rund 40 Prozent unter seinem historischen Höchststand vom 29. Dezember 1989.

Zurzeit ist der japanische Aktienmarkt im Aufwind. In der vergangenen Woche erreichte er sein erstes Rekordhoch seit 34 Jahren. Der etwas schwächere Yen begünstige ausländische Gewinne japanischer Unternehmen, und die steigende Inflation ermöglicht Preiserhöhungen zur Sicherung der Gewinnmargen. Laut BlackRock fördern auch Reformen der Unternehmensführung die Rallye, indem sie die Profitabilität steigern und die Rückführung von Kapital an die Aktionäre forcieren.

Die Bank of Japan zeigt sich bei der Anpassung ihrer ultralockeren Geldpolitik vorsichtig, um den lang ersehnten Ausstieg aus der Nullinflation nicht zu gefährden. Dieses Umfeld bildet laut BlackRock eine solide Basis für weiteres Wachstum am japanischen Aktienmarkt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

