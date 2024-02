eVTOLs (siehe Bild oben) zeichnen sich durch ihren emissionsarmen Elektroantrieb und ihre Fähigkeit aus, ähnlich wie ein Hubschrauber senkrecht zu starten und zu landen, was sie ideal für den Einsatz in städtischen und dicht besiedelten Gebieten macht. In Zukunft könnten sie als Lufttaxis, für Frachtlieferungen, medizinische Notfälle und als Privatflugzeuge im urbanen Umfeld eingesetzt werden.

CNBC hat auf der Singapore Airshow mit drei der größten Hersteller von eVTOLs gesprochen: Supernal (Teil der Hyundai Motor), Wisk (unterstützt von Boeing) und Eve Air Mobility (Teil von Embraer) planen, ihre eVTOLs bis zum Ende des Jahrzehnts auf den Markt zu bringen. Insbesondere Lufttaxis für Kurzstrecken über Städten könnten eine der ersten Anwendungen sein, wobei Eve bereits bis 2026 und Supernal bis 2028 ihre Dienste aufnehmen wollen.