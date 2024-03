Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz anlässlich der kürzlich veröffentlichten Jahreszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 100 Euro angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 39 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag.

Jefferies-Analyst Philippe Houchois betonte in einer am Dienstag veröffentlichten Studie die beeindruckende Bilanzstruktur, eine vergleichsweise solide Transitionsstrategie und die weniger zyklische Natur der Branche. Dies ermögliche es dem Autobauer, glaubhaft zu versichern, den gesamten Barmittelzufluss an die Aktionäre zurückzugeben, ohne dabei die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells zu beeinträchtigen. Houchois merkte an, dass die Investitionsausgaben flexibel anpassbar seien.