FRANKFURT/PARIS/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Chip-Aktien haben am Mittwoch unter einem trüber als gedachten Ausblick eines Branchenausrüsters gelitten. Die Quartalszahlen und der Ausblick von ASM International verdarben die Stimmung, wie sich am Dax -Schlusslicht Infineon mit einem Abschlag von 3,9 Prozent zeigte. Die Titel von ASM International büßten in Amsterdam 3,7 Prozent ein, jene des Infineon-Konkurrenten STMicroelectronics verloren 2,8 Prozent an Wert.

Im Ausrüsterbereich setzten die Aktien von Aixtron ihre nun schon vier Tage andauernde Verlustserie mit einem Abschlag von 3,6 Prozent fort. Die Papiere von Süss Microtec - ebenfalls einem Branchenzulieferer - büßten 6,7 Prozent ein. Hier belasteten auch eine Abstufung der Aktien durch das Analysehaus Warburg Research sowie Gewinnmitnahmen, nachdem die Titel des SDax -Mitglieds am Vortag ihren höchsten Stand seit 2001 erreicht hatten. Für die Papiere des Wafer-Spezialisten Siltronic ging es um 2,7 Prozent bergab.