FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr nach "gemischten" Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Nicolai Kempf lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die starke Barmittelentwicklung im vierten Quartal, zeigte sich aber gleichzeitig etwas enttäuscht über ein vorsichtiges Ziel für den diesjährigen Free Cashflow. Zu schätzen wisse er die Überlegung, kleinere Geschäftsteile zu verkaufen. Wegen der Holzmaschinen-Tochter Homag rät er Anlegern, dennoch an der Seitenlinie zu bleiben./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 06:51 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 20,48EUR auf Tradegate (28. Februar 2024, 14:44 Uhr) gehandelt.