Besuchen Sie mich auf dem Frankfurter Börsentag im Kap Europa am Samstag den 2. März 2024 am Stand 13 oder bei meinem Vortrag um 12 Uhr in Saal 5. Ich freue mich auf Sie!

Analysen update

DAX – macht es jetzt dem S&P 500 nach

Der US-Leitindex weißt schon seit geraumer Zeit eine wenig volatile Anstiegsbewegung aus. Diese konnte der DAX bislang nur mit einer Seitwärtsentwicklung begleiten. Seit gut einer Woche hat sich der deutsche Index allerdings von der Widerstandslinie entfernt und generiert nahezu täglich neue Rekordhochs. Dabei stören aktuell weder die im überkauften Bereich notierenden Indikatoren, noch die Saisonalität, die bis Ende März noch keine Anstiegsbewegung anzeigt. Somit ist zu erwarten, dass sich die positive saisonale Erwartung nach vorne verschoben hat und eine Korrektur damit in eine Zeit fallen dürfte, die sich in den vergangenen Jahren eher positiv dargestellt hat.

S&P500 – er steigt und steigt und steigt

Ob es die Vorfreude auf die anstehenden Wahlen ist oder einfach nur Anlagenotstand, lässt sich derzeit kaum sagen. Die Indikatoren können den S&P500 derzeit jedenfalls nicht bremsen. Korrekturen bleiben ebenfalls aus oder sind nur von sehr kurzer Dauer. Der seit Ende Oktober anhaltende Aufwärtstrend ist nun bereits in einem fortgeschrittenen Stadium und dürfte so kaum noch lange durchzuhalten sein. Ungeachtet dessen sollte man sich aber nicht gegen den laufenden Trend stellen. Eine Korrektur dürfte aber früher oder später erfolgen. Die Indikatoren haben inzwischen Divergenzen aufgebaut, weshalb zumindest eine gewisse Vorsicht angeraten ist.

Gold – stabilisiert sich immer mehr

Der Abwärtstrendkanal wurde zur Seite verlassen, auch wenn es zwischenzeitlich noch einen kleinen Schub nach unten gegeben hatte. Inzwischen stabilisiert sich das Edelmetall und ein weiteres Abdriften scheint derzeit nicht zu erwarten zu sein. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und üben daher keinen Druck auf den Preis aus. Die Stabilisierung dürfte daher noch etwas anhalten.

