Die Einführung von Bitcoin-ETFs in den USA hat Kryptowährungen zu einem beeindruckenden Comeback verholfen. Die Euphorie am Markt scheint ähnlich hoch zu sein wie beim letzten Bitcoin-Boom im November 2021. Damals erreichte der Bitcoin sein bisheriges Allzeithoch von knapp 69.000 US-Dollar.



Ähnlich wie im Jahr 2021 kommt es auch jetzt wieder zu teilweise absurden Auswüchsen am Kryptomarkt. So legte der Pepe Coin innerhalb einer Woche um fast 150 Prozent zu, um dann wieder stark abzustürzen. Pepe ist ein sogenannter Meme-Coin und hat laut Handelsblatt weder einen intrinsischen Wert noch einen Anwendungsfall. Der Coin ist eine Hommage an die Comicfigur Pepe the Frog aus dem Comic Boy's Club, die zum Internetphänomen wurde.

Der Marktwert von Pepe liegt derzeit bei mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar (14:10 Uhr). Zum Vergleich: Der M-DAX-Konzern Thyssenkrupp kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 2,9 Milliardern Euro ( 3,14 Milliarden US-Dollar).