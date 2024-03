Wirecard wird derzeit vor einem Münchener Gericht verhandelt, doch viele Fragen werden auch im Prozess ungeklärt bleiben. Der Spiegel veröffentlichte am Freitag eine große Recherche zu Jan Marsalek. Dort ging man der vermeintlichen Verbindung des Ex-Wirecard Vorstands und den russischen Geheimdiensten nach. Wie wurde Marsalek rekrutiert und welche seltsamen Blüten trieb sein Engagement erklärt der lesenswerte Artikel. Mit der Veröffentlichung gab es auch Bewegungen in der Wirecard-Aktie. Auch knapp 4 Jahre nach der Pleite werden die nahezu wertlosen Stücke noch gehandelt. „„Die Wirecard Aktie notiert in Hamburg zu einem Kurs nah an einem Cent und in jüngster Zeit nahezu Umsatzlos. Der Freiverkehr in Hamburg ist für viele Aktien nach ihrem Delisting in Frankfurt und Co. die Endstation “ erklärt Jürgen Molnar vom Brokerhaus Robomarkets.