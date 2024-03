Übergeordnet schwankt Salesforce zwischen Anfang 2020 und dem heutigen Zeitpunkt zwischen 120,00 und 311,75 US-Dollar in der Spitze grob seitwärts. Die aktuell andauernde Aufwärtsbewegung hält bereits seit Dezember 2022 an und brachte einen frischen Rekordstand bei 318,71 US-Dollar in der abgelaufenen Handelswoche hervor. Gelingt es sich weiter von diesem Niveau zur Oberseite abzusetzen, dürfte das nächstgrößere projizierte Kursziel um das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement in Angriff genommen werden. Zuvor sollten sich Investoren jedoch auf eine nicht unerhebliche Konsolidierung einstellen, die einen Long-Einstieg auf einem günstigeren Kursniveau ermöglichen würde.

Think big