Die extremsten Analystenmeinungen stammen von RBC Capital und DNB Markets. Die kanadischen Analysten haben das Kursziel zwar gesenkt, aber mit 13 norwegischen Kronen liegt es immer noch über 182 Prozent über dem aktuellen Niveau. Im Gegensatz dazu sieht DNB Markets den fairen Wert bei 3,50 Kronen, was 24 Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag liegt.

In der vergangenen Woche präsentierte der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel seinen Geschäftsbericht für 2023, der sich nicht so negativ zeigte, wie befürchtet. Zusätzlich plant Nel die Fortsetzung der Abspaltung seiner defizitären "Fueling"-Division.

Die Privatbank Berenberg hat ihre Einstufung für Nel nach den Zahlen auf "Buy" belassen, wobei das Kursziel bei 11 norwegischen Kronen bleibt. Mit einem umgerechneten Wert von 0,96 Euro sieht Analyst James Carmichael dabei die Möglichkeit einer deutlichen Kurssteigerung – satte 70 Prozent Aufwärtspotenzial bietet der neue Zielpreis.

Analyst James Carmichael betont, dass der norwegische Wasserstoffspezialist einige bedeutende Aufträge gewinnen müsse, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. In seiner am Dienstag veröffentlichten Studie erklärte er, dass im Elektrolyse-Segment Thyssenkrupp Nucera derzeit sein Favorit sei, da dort die Entwicklung der Aufträge besser vorhersehbar sei. Dennoch könne die Nel-Aktie mehr Aufwärtspotenzial bieten, wenn das Unternehmen eine positive Dynamik in Aufträgen vorweisen könne.

Am Montag hatte bereits die Schweizer Großbank UBS ihre Bewertung für Nel auf "Sell" beibehalten und das Kursziel auf 3,70 norwegischen Kronen festgelegt – rund 20 Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag. Analyst Christopher Leonard betonte, dass Nel ASA noch zusätzliche Aufträge benötige, um die Umsatzziele für das Jahr 2025 zu erreichen.

Die angepassten Kursziele der Analysten nach den Earnings impliziert laut Marketscreener ein Aufwärtspotenzial von 57 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau. Der Konsens lautet Halten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

